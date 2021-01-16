В Индии футболист с техникой Неймара забил невероятный сольный гол (видео)

В матче индийской Суперлиги Ист Бенгал - Гоа нападающий хозяев Брайт Энобахаре забил феноменальный соло гол.

22-летний нигерийский форвард подхватил круглого в центре, продавил одного игрока, а затем серией издевательских движений прошел еще нескольких защитников. Обманув еще и вратаря, Брайт пробил на исполнение точнехонько в угол ворот. К сожалению для его команды, этот гол не стал победным, ведь уже через 2 минуты Гоа отыгрался после банального навеса.

Видео гола Энобахаре:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном соло голе из чемпионата Бельгии, где футболист поиздевался над обороной соперников.