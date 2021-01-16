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В Индии футболист с техникой Неймара забил невероятный сольный гол (видео)

В Индии футболист с техникой Неймара забил невероятный сольный гол (видео)
Обновлено 14:34 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм b_enobakhare26

В матче индийской Суперлиги Ист Бенгал - Гоа нападающий хозяев Брайт Энобахаре забил феноменальный соло гол.

Футболист забил сумасшедший гол с центра поля (видео)

22-летний нигерийский форвард подхватил круглого в центре, продавил одного игрока, а затем серией издевательских движений прошел еще нескольких защитников. Обманув еще и вратаря, Брайт пробил на исполнение точнехонько в угол ворот. К сожалению для его команды, этот гол не стал победным, ведь уже через 2 минуты Гоа отыгрался после банального навеса.

Видео гола Энобахаре:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном соло голе из чемпионата Бельгии, где футболист поиздевался над обороной соперников.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 726

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Индия, Футбол, Гол.
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