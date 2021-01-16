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Челси победил в дерби Лондона благодаря ошибке вратаря (видео)

Челси победил в дерби Лондона благодаря ошибке вратаря (видео)
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер chelseafc

В субботу, 16 января, Челси в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Фулхэм. Лондонское дерби состоялось на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилось со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев.

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Единственный гол в игре забил Мейсон Маунт на 78-й минуте. Английский полузащитник полузащитник расстрелял ворота Ареолы после ошибки вратаря Дачников на выходе. Отметим, с 44-й минуты Фулхэм играл в меньшинстве после удаления Энтони Робинсона, который получил прямую красную карточку за грубую игру.

Видео гола Маунта:

Видео удаления Робинсона:

Эта победа вывела Челси (29 очков) на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, Фулхэм (12 очков) - 18-й. В следующем туре Синие сыграют в гостях с Лестер Сити (19.01.2021), а Дачники примут Манчестер Юнайтед (20.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм Андрея Ярмоленко минимально одолел Бернли в 19-м туре АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 894

Все по теме:

ФК Челси, ФК Фулхэм, Футбол, АПЛ.
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