Челси победил в дерби Лондона благодаря ошибке вратаря (видео)

В субботу, 16 января, Челси в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Фулхэм. Лондонское дерби состоялось на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилось со счетом 1:0 в пользу номинальных хозяев.

Единственный гол в игре забил Мейсон Маунт на 78-й минуте. Английский полузащитник полузащитник расстрелял ворота Ареолы после ошибки вратаря Дачников на выходе. Отметим, с 44-й минуты Фулхэм играл в меньшинстве после удаления Энтони Робинсона, который получил прямую красную карточку за грубую игру.

Видео гола Маунта:

Видео удаления Робинсона:

Эта победа вывела Челси (29 очков) на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, Фулхэм (12 очков) - 18-й. В следующем туре Синие сыграют в гостях с Лестер Сити (19.01.2021), а Дачники примут Манчестер Юнайтед (20.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Вест Хэм Андрея Ярмоленко минимально одолел Бернли в 19-м туре АПЛ.