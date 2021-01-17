Матч Динамо с Шахтером (Солигорск) под угрозой срыва из-за политического давления

Киевское Динамо проводит тренировочный сбор в ОАЭ. Там команда Мирчи Луческу 21-го января должна сыграть с солигорским Шахтером, однако беларуский коллектив может даже не вылететь за рубеж. Об этом сообщает pressball.

По информации источника, всем футбольным коллективам Беларуси, которые находятся на гособеспечении, власти запретили проводить заграничные сборы из-за экономии средств. Таким образом, чемпион страны Шахтер (Солигорск), который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, похоже, останется на родине.

Существуют расклады, при которых команды все-таки вылетят в теплые края, однако клубам уже поставили ультиматум: "хотите - летите, но лишитесь господдержки. Не полетите - все будет, как было". Однако футбол в Беларуси выпал из списка приоритетных видов спорта в стране на 2021 год, и команды явно и так не досчитаются денег из бюджета.

У Шахтера (Солигорск) помимо матча с Динамо в ОАЭ были запланированы спарринги с Зенитом, Ригой, Краснодаром, Спартаком и другими. У себя на родине команда не сможет найти таких соперников, а также придется играть и тренироваться на искусственных полях, что явно скажется на подготовке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с кем сыграет Динамо на сборе в ОАЭ.