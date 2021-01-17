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Матч Динамо с Шахтером (Солигорск) под угрозой срыва из-за политического давления

Матч Динамо с Шахтером (Солигорск) под угрозой срыва из-за политического давления
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Киевское Динамо проводит тренировочный сбор в ОАЭ. Там команда Мирчи Луческу 21-го января должна сыграть с солигорским Шахтером, однако беларуский коллектив может даже не вылететь за рубеж. Об этом сообщает pressball.

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По информации источника, всем футбольным коллективам Беларуси, которые находятся на гособеспечении, власти запретили проводить заграничные сборы из-за экономии средств. Таким образом, чемпион страны Шахтер (Солигорск), который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, похоже, останется на родине.

Существуют расклады, при которых команды все-таки вылетят в теплые края, однако клубам уже поставили ультиматум: "хотите - летите, но лишитесь господдержки. Не полетите - все будет, как было". Однако футбол в Беларуси выпал из списка приоритетных видов спорта в стране на 2021 год, и команды явно и так не досчитаются денег из бюджета. 

У Шахтера (Солигорск) помимо матча с Динамо в ОАЭ были запланированы спарринги с Зенитом, Ригой, Краснодаром, Спартаком и другими. У себя на родине команда не сможет найти таких соперников, а также придется играть и тренироваться на искусственных полях, что явно скажется на подготовке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с кем сыграет Динамо на сборе в ОАЭ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ОАЭ, Футбол, ФК Шахтер (Солигорск).
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