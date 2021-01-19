Нестареющий Ибрагимович выстрелил дублем в матче Кальяри - Милан (видео)

В понедельник, 18 января, Милан в рамках матча 18-го тура чемпионата Италии сезона 2020/21 сыграл гостевой поединок с Кальяри. Встреча, проходившая на "Сарденья Арена", завершилась уверенной победой гостей со счетом 0:2.

Оба мяча за Милан забил 39-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович. Сначала форвард реализовал пенальти, который сам же и заработал, а в начале второго тайма Ибра после длиннющего заброса от Калабрии в касание с левой ноги переиграл вратаря хозяев Краньо в ближнем бою. Примечательно, что Россонери доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Алексиса Салемакерса, получившего вторую желтую карточку за отмашку.

Этот успех позволил лидирующему Милану (43 очка) оторваться от преследователей в турнирной таблице Серии А, Кальяри (14 очков) - 17-й. В следующем туре Россонери примут Аталанту (23.01.2021), а Сардинцы отправятся в гости к Дженоа (24.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милан лишь в серии пенальти прошел Торино в Кубке Италии.