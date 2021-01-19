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Жена футболиста Динамо рассказала, почему девушки футболистов увеличивают губы

Жена футболиста Динамо рассказала, почему девушки футболистов увеличивают губы
Обновлено 11:46 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм buialska.alina

Жена футболиста Динамо Виталия Буяльского Алина рассказала в комментарии для tribuna, почему многие возлюбленные футболистов делают себе губы. По ее мнению, женщины таким образом попросту ухаживают за собой. Кроме того, супруга полузащитника прокомментировала тенденцию последних лет, согласно которой девушки бегают от одного футболиста к другому. 

Жена Буяльского похвасталась соблазнительными ножками, наряжая елку (фото)

- Многие в грубой форме пишут, что современные девушки, в частности жены футболистов, стали пробирочными и похожими друг на друга. Это издержки современной моды или проблема?

Я тоже видела такие высказывания. Они немного раздражают, потому что большинство смотрят на губы и поэтому считают всех одинаковыми. Но ведь все люди разные, у всех были разные мотивы прибегнуть к этой процедуре. Есть те, кто переусердствует, но из-за этого глупо рассуждать, что все футболисты взяли девушек из одной пробирки. Все стараются за собой ухаживать, быть красивыми, но в этом ничего плохого нет. А кому скучно живется, тот выливает негатив на других".

- Сейчас девушки футболистов уходят к другим футболистам. Какое твое отношение к такому явлению?

- Я не поддерживаю эту моду, мне это не близко. Не исключено, что в человеке что-то не устраивало и поэтому расстались. Но мне всегда было интересно, почему так получается, что следующий парень тоже футболист. Как будто у нас мало хороших парней других профессий.

Ранее "Телеграф" публиковал кадры, как Буяльский заснял свою жену в душе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Виталий Буяльский, Алина Буяльская.
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