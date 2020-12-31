Жена футболиста Динамо похвасталась соблазнительными ножками (фото)

Вернувшись с Мальдив, жена футболиста Динамо Виталия Буяльского Алина пожаловалась на не новогоднюю атмосферу в Украине и решила дома создать уют. Красотка, надев новогоднюю пижаму, принялась наряжать новогоднюю елку. При этом новогодний наряд только подчеркивал фигуру супруги полузащитника Динамо.

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"Хоть этот год и был для многих не самым удачным, наверняка же, были и счастливые события! У кого-то родились детки, а кто-то осуществил свои цели и желания. Да и всякий кризис - это дополнительный стимул для роста и новых достижений. Поэтому предлагаю сосредоточиться только на хороших событиях этого года и поблагодарить его за все. Всех с наступающим Новым годом и чтобы 2021 год во всяком случае был лучше чем этот", - написала Алина на своей страничке в Instagram.

Елку Буяльская наряжала не сама, а со своей дочерью Златой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что капитан Динамо умилил Instagram семейным фото c детьми на Мальдивах.