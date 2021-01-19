Заря - Войводина: онлайн видеотрансляция матча

Луганская Заря продолжает подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочном сборе в Турции. Во вторник, 19 января, коллектив Виктора Скрипника проведет свой третий спарринг в Турции против сербской Войводины. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция встречи.

Онлайн видеотрансляция товарищеского матча Заря - Войводина:

Ранее в Турции Заря сыграла вничью с Ракувом (2:2) и уступила Пясту (1:2).

"Телеграф" напоминает, что Заря по итогам первой части УПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины, отставание от лидирующего Динамо составляет 10 очков. В своем последнем поединке луганский коллектив обыграл Днепр-1.