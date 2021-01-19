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Боруссия Д проиграла Байеру, пропустив шикарную контр-атаку под занавес матча (видео)

Боруссия Д проиграла Байеру, пропустив шикарную контр-атаку под занавес матча (видео)
Обновлено 23:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер blackyellow

Во вторник, 19 января, Байер в рамках центрального матча 17-го тура немецкой Бундеслиги 2020/21 принимал Боруссию Д. Встреча, проходившая в Леверкузене на "Бай-Арене", завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

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В дебюте поединка хозяева вышли вперед - отличился Мусса Диаби, который реализовал выход один на один после блестящего заброса Бэйли. Гости проснулись только во втором тайме и закономерно забили - Юлиан Брандт прервал свою безголевую серию, шикарно пробив из-за пределов штрафной. А под занавес поединка Фармацевты провели показательную контр-атаку, наконечником которой стал Флориан Вирц.

Видео гола Диаби:

Видео гола Брандта:

Видео гола Вирца:

Этот результат поднял Байер (32 очка) на второе месте в турнирной таблице немецкого первенства, а Боруссия Д (29 очков) осталась на четвертом. В следующем туре Фармацевты примут Вольфсбург (23.01.2021), а Шмели сыграют на выезде с Боруссией М (22.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Боруссия Д разгромила РБ Лейпциг.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Боруссия Д, ФК Байер, Футбол, Бунеслига.
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