Скачать
Среда, 20.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)
Ярмоленко оформил победный ассист в Англии (видео)
Боруссия Д проиграла Байеру, пропустив шикарную контр-атаку под занавес матча (видео)
Боруссия Д проиграла Байеру, пропустив шикарную контр-атаку под занавес матча (видео)
Месси пожалели за подлый удар соперника (видео)
Месси пожалели за подлый удар соперника (видео)
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа
Стало известно, сколько денег затребовал Усик за отсрочку чемпионского боя с Джошуа

Лестер, победив Челси, возглавил АПЛ (видео)

Лестер, победив Челси, возглавил АПЛ (видео)
Обновлено 00:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер lcfc

Во вторник, 19 января, Лестер Сити в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Челси. Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Конкуренты Шевченко: Челси рассматривает еще четыре кандидатуры на пост главного тренера

Хозяева решили вопрос с победителем еще в первом тайме. На шестой минуте Уилфрид Ндиди феноменально в касание пробил издали после остроумной передачи Харви Барнса. А под занавес тайма Джеймс Мэддисон реализовал выход один на один после блестящего заброса от Олбрайтона.

Видео гола Ндиди:

Видео гола Мэддисона:

Этот успех вывел Лестер (38 очков) на первое место в турнирной таблице английского первенства, Челси (29 очков) - восьмой. В следующем туре Лисы отправятся в гости к Эвертону (27.01.2021), а Синие примут Вулверхэмптон (27.01.2021).

Ранее "Телгераф" сообщал, что Челси победил Фулхэм в дерби Лондона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 167

Все по теме:

ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Лестер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боруссия Д проиграла Байеру, пропустив шикарную контр-атаку под занавес матча (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь