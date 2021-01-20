Лестер, победив Челси, возглавил АПЛ (видео)

Во вторник, 19 января, Лестер Сити в рамках центрального матча 18-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал Челси. Встреча, проходившая на стадионе "Кинг Пауэр", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Хозяева решили вопрос с победителем еще в первом тайме. На шестой минуте Уилфрид Ндиди феноменально в касание пробил издали после остроумной передачи Харви Барнса. А под занавес тайма Джеймс Мэддисон реализовал выход один на один после блестящего заброса от Олбрайтона.

Видео гола Ндиди:

Видео гола Мэддисона:

Этот успех вывел Лестер (38 очков) на первое место в турнирной таблице английского первенства, Челси (29 очков) - восьмой. В следующем туре Лисы отправятся в гости к Эвертону (27.01.2021), а Синие примут Вулверхэмптон (27.01.2021).

Ранее "Телгераф" сообщал, что Челси победил Фулхэм в дерби Лондона.