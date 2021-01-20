Скачать
Среда, 20.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Джошуа разрешат отложить защиту титула с Усиком
Джошуа разрешат отложить защиту титула с Усиком
Боруссия Д проиграла Байеру, пропустив шикарную контр-атаку под занавес матча (видео)
Боруссия Д проиграла Байеру, пропустив шикарную контр-атаку под занавес матча (видео)
Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России
Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России
Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)
Вратарь пушечным ударом забил гол ударом от ворот (видео)

Динамо готово платить полузащитнику сборной Швеции €400 тысяч в год

Динамо готово платить полузащитнику сборной Швеции €400 тысяч в год
Обновлено 12:12 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм dalehoirandust

Полузащитник Хеккена и сборной Швеции U-21 Далехо Ирандуст заинтересовал Динамо. Об этом сообщает aftonbladet.

Жена игрока Динамо рассказала, почему девушки футболистов увеличивают губы

По информации источника, киевский клуб вклинился в борьбу за 22-летнего полузащитника. Теперь на игрока претендуют сразу четыре клуба: нидерландский Гронинген, французская Тулуза, немецкий Дармштадт и Динамо, причем вице-чемпионы Украины предлагают футболисту самые лучшие условия заработной платы (в 2-3 раза больше остальных, - прим. ред.). Зарплата Ирандуста в стане киевлян составит порядка €400 тысяч в год.

Контракт Далехо с родным Хеккеном действует до января 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €2 млн. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо с треском провалило первую игру в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 417

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Сборная Швеции, Футбол, Далехо Ирандуст.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лестер, победив Челси, возглавил АПЛ (видео)
02 Боруссия Д проиграла Байеру, пропустив шикарную контр-атаку под занавес матча (видео)
03 Динамо готово платить полузащитнику сборной Швеции €400 тысяч в год
04 Джошуа разрешат отложить защиту титула с Усиком
05 Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь