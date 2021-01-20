Динамо готово платить полузащитнику сборной Швеции €400 тысяч в год

Полузащитник Хеккена и сборной Швеции U-21 Далехо Ирандуст заинтересовал Динамо. Об этом сообщает aftonbladet.

По информации источника, киевский клуб вклинился в борьбу за 22-летнего полузащитника. Теперь на игрока претендуют сразу четыре клуба: нидерландский Гронинген, французская Тулуза, немецкий Дармштадт и Динамо, причем вице-чемпионы Украины предлагают футболисту самые лучшие условия заработной платы (в 2-3 раза больше остальных, - прим. ред.). Зарплата Ирандуста в стане киевлян составит порядка €400 тысяч в год.

Контракт Далехо с родным Хеккеном действует до января 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €2 млн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо с треском провалило первую игру в 2021 году.