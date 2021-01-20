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У сборной Украины по футболу новый тренер

У сборной Украины по футболу новый тренер
Обновлено 13:24 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Тренерский штаб национальной команды Украины пополнился еще одним специалистом. Украинская ассоциация футбола (УАФ) подписала контракт с 32-летним итальянцем Луиджи Ночентини. Об этом сообщает официальный сайт УАФ. 

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Специалист по тактико-технической аналитике футбола имеет опыт работы в многих именитых европейских командах: был ассистентом в Эмполи, Наполи и работал в скаутской системе мадридского Реала. В прошлом сезоне Луиджи входил в штаб Днепра-1. Ночентини будет наблюдать и собирать информацию о кандидатах в национальную и молодежную сборные, а также координировать подготовку всех юношеских команд Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список самых лучших тренеров декады по версии IFFHS.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УАФ, Луиджи Ночентини.
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