У сборной Украины по футболу новый тренер

Тренерский штаб национальной команды Украины пополнился еще одним специалистом. Украинская ассоциация футбола (УАФ) подписала контракт с 32-летним итальянцем Луиджи Ночентини. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Специалист по тактико-технической аналитике футбола имеет опыт работы в многих именитых европейских командах: был ассистентом в Эмполи, Наполи и работал в скаутской системе мадридского Реала. В прошлом сезоне Луиджи входил в штаб Днепра-1. Ночентини будет наблюдать и собирать информацию о кандидатах в национальную и молодежную сборные, а также координировать подготовку всех юношеских команд Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список самых лучших тренеров декады по версии IFFHS.