В Германии футболист обменялся футболками с рефери (видео)

Аргентинский футболист Давид Абрахам забавно попрощался с Бундеслигой.

После домашней победы с родным Айнтрахтом Ф над Шальке в 16-м туре чемпионата Германии аргентинский центрбек решил обменяться футболками с главным арбитром встречи Мануэлем Графом. Тот охотно согласился, и теперь у 34-летнего Абрахама в коллекции будет красоваться синяя футболка рефери. Отметим, поединок, проходивший во Франкфурте, завершился победой команды Давида со счетом 3:1. После этой игры Абрахам отправится на родину, где продолжит свои выступления за Уракан.

Видео необычного обмена футболок:

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Видеообзор матча Айнтрахт - Шальке:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Боруссия Д проиграла Байеру в центральном матче 17-го тура Бундеслиги.