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В Германии футболист обменялся футболками с рефери (видео)

В Германии футболист обменялся футболками с рефери (видео)
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер eintracht_us

Аргентинский футболист Давид Абрахам забавно попрощался с Бундеслигой.

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После домашней победы с родным Айнтрахтом Ф над Шальке в 16-м туре чемпионата Германии аргентинский центрбек решил обменяться футболками с главным арбитром встречи Мануэлем Графом. Тот охотно согласился, и теперь у 34-летнего Абрахама в коллекции будет красоваться синяя футболка рефери. Отметим, поединок, проходивший во Франкфурте, завершился победой команды Давида со счетом 3:1. После этой игры Абрахам отправится на родину, где продолжит свои выступления за Уракан. 

Видео необычного обмена футболок:

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

Видеообзор матча Айнтрахт - Шальке:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Боруссия Д проиграла Байеру в центральном матче 17-го тура Бундеслиги

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 210

Все по теме:

Бундеслига, Футбол, ФК Айнтрахт Ф, Давид Абрахам.
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