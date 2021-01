Лучший гол года уже забит: видео шедевра из Германии

Полузащитник Байера немец Надим Амири забил шикарный гол в гостевом матче 14-го тура Бундеслиги против Айнтрахта (Франкфурт).

Надим уже на 9-й минуте встречи получил мяч в чужой штрафной, развернул защитника в стиле Денниса Бергкампа, а затем пяткой пробил между ног вратарю. К сожалению для Амири, данный шедевр не помог его команде набрать очки, ведь Байер проиграл со счетом 2:1.

Видео гола Амири:

Nadiem Amiri already starting the conversation for Goal of the Year (via @ESPNFC ) pic.twitter.com/cW1eOX3t6Z

— International Champions Cup (@IntChampionsCup) January 2, 2021