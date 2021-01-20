Жена Ярмоленко блеснула грудью в вечернем платье (фото)

Жена полузащитника Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна опубликовала в Instagram снимок, сделанный в ее день рождения.

"Birthday girl", - коротко подписала пост супруга футболиста. На фото Инна одета в черное платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Подписчики засыпали Инну массой поздравлений и комплиментов: "Красавица", "Вы очень красивая и стильная", "Инна вы секси".

Добавим, что недавно Инна подарила Андрею третьего сына, который появился на свет 25 октября 2020 года. Сейчас пара воспитывает троих сыновей - Ивана, Даниила , и младшенького Максима.

Андрей Ярмоленко давно выпал из стартовой обоймы Вест Хэма, однако выходя на замену игрок сборной Украины порой выдает отличные матчи. В последней игре Молотобойцы победили благодаря голевой передачи украинца.