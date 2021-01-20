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Жена Ярмоленко блеснула грудью в вечернем платье (фото)

Жена Ярмоленко блеснула грудью в вечернем платье (фото)
17:57 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм yarmolkina10

Жена полузащитника Вест Хэма и сборной Украины Андрея Ярмоленко Инна опубликовала в Instagram снимок, сделанный в ее день рождения.

Жена Ярмоленко умилила сеть фото с младшим сыном

"Birthday girl", - коротко подписала пост супруга футболиста. На фото Инна одета в черное платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее фигуру.

 
 
 
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Публикация от Inna Yarmolenko (@yarmolkina10)

Подписчики засыпали Инну массой поздравлений и комплиментов: "Красавица", "Вы очень красивая и стильная", "Инна вы секси".

Добавим, что недавно Инна подарила Андрею третьего сына, который появился на свет 25 октября 2020 года. Сейчас пара воспитывает троих сыновей - Ивана, Даниила , и младшенького Максима.

Андрей Ярмоленко с женой Инной и сыном Максимом

Семья Ярмоленко перед елкой

Андрей Ярмоленко давно выпал из стартовой обоймы Вест Хэма, однако выходя на замену игрок сборной Украины порой выдает отличные матчи. В последней игре Молотобойцы победили благодаря голевой передачи украинца.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 127

Все по теме:

ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, АПЛ, Андрей Ярмоленко, Инна Ярмоленко.
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