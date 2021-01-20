Аталанта с Малиновским в старте пропустила гол на первой минуте (видео)

В среду, 20 января, Удинезе в рамках перенесенного матча 10-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал Аталанту. Встреча, проходившая на стадионе "Фриули", завершилась ничьей 1:1.

Хозяева ударно начали поединок, забив гол уже на первой минуте. Аргентинский вингер Удинезе Роберто Перейра промчался по правому флангу, проник в штрафную и переиграл Голлини в ближнем бою. С этого момента инициатива полностью отошла к Богине, которая закономерна отыгралась. На 44 минуте форвард Бергамесков Луис Мурьель с близкой дистанции поразил ворота Муссо после своего сольного прохода.

Видео гола Перейры:

Видео гола Мурьеля:

Этот результат позволил Удинезе (17 очков) сохранить 15-е место в турнирной таблице Серии А, Аталанта (33 очка) - шестая. В следующем туре Фриульцы примут Интер (23.01.2021), а Бергамески отправятся в гости к Милану (23.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аталанта выбила Кальяри из розыгрыша Кубка Италии.