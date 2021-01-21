В Саудовской Аравии команда забивает только ударами через себя (видео)

В матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль принимал Аль-Таавун. Хозяева встречи забили два гола и оба получились на загляденье.

В 14-м туре местной Премьер-лиги Аль-Хиляль добыл уверенную победу благодаря голам известных футболистов Бафетимби Гомиса и Лусиано Вьетто. Французский нападающий уже на второй минуте пушечным ударом через себя открыл счет в игре. А на 50-й минуте поединка аргентинский форвард после промаха Гомиса подхватил мяч и также ударом через себя поразил ворота гостей.

Видео голов Бафетимби Гомиса и Лусиано Вьетто попали на футбольный паблик "433":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 433 (@433)

Обзор матча Аль-Хиляль - Аль-Таавун (2:0)

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе, который забили в Саудовской Аравии. Португальский кудесник мяча завершил прострел идеальным ударом.