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В Саудовской Аравии команда забивает только ударами через себя (видео)

В Саудовской Аравии команда забивает только ударами через себя (видео)
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм alhilal.f.c

В матче чемпионата Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль принимал Аль-Таавун. Хозяева встречи забили два гола и оба получились на загляденье. 

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В 14-м туре местной Премьер-лиги Аль-Хиляль добыл уверенную победу благодаря голам известных футболистов Бафетимби Гомиса и Лусиано Вьетто. Французский нападающий уже на второй минуте пушечным ударом через себя открыл счет в игре. А на 50-й минуте поединка аргентинский форвард после промаха Гомиса подхватил мяч и также ударом через себя поразил ворота гостей.

Видео голов Бафетимби Гомиса и Лусиано Вьетто попали на футбольный паблик "433":

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

Обзор матча Аль-Хиляль - Аль-Таавун (2:0)

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном голе, который забили в Саудовской Аравии. Португальский кудесник мяча завершил прострел идеальным ударом

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 179

Все по теме:

Саудовская Аравия, Футбол, ФК Аль-Хиляль, ФК Аль-Таавун.
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