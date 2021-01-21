Футболист Зенита пожаловался, что Тимощук не хочет разговаривать с ним на украинском

Центральный защитник Зенита Деян Ловрен рассказал, что сталкивается с небольшими проблемами в адаптации в российском клубе. По словам хорватского центрбека, тренер питерской команды украинец Анатолий Тимощук не хочет с ним разговаривать на родном языке и переводит все на немецкий. Из-за этого вице-чемпион мира 2018 года, начинавший карьеру в Германии, не может быстро адаптироваться в команде.

"К сожалению, у нас в команде есть человек, который постоянно всё мне переводит. Это Тимощук, и он мне не нравится! (Смеется.) Он переводит все с русского на немецкий, и я постоянно прошу его заткнуться, потому что хочу слышать и понимать, что говорят вокруг. Я хочу слышать тренера, его интонацию, то, как он говорит. Так я смогу быстрее и легче понять, что он имеет в виду. Думаю, что в следующем сезоне я смогу уже бегло говорить по-русски. По большей части общение с Тимощуком - это шутки. Например, когда он отдает мне неточную длинную передачу, я говорю ему, что это типичная баварская техника. Что он деревянный и всякое такое. На немецком мы общаемся из-за Тимо, думаю, он просто не хочет его забывать. А так, конечно, мне гораздо проще понять его, когда он говорит по-украински. И я не раз говорил ему об этом, но он все равно продолжает разговаривать на немецком, а я не возражаю", - цитирует Ловрена официальный сайт ФК Зенит.

Анатолий Тимощук, являющийся рекордсменом по количеству игр за национальную команду Украины (144 матча), после окончания карьеры футболиста в 2017 году стал ассистентом главного тренера Зенита.

"Телеграф" напоминает, что в Зените партнером по обороне Ловрена является украинец Ярослав Ракицкий, который недавно забил шикарный гол Спартаку.