Минай в пару к Милевскому подписал огромного нигерийца

Минай объявил о подписании высокорослого нигерийского форварда Угочукву Одуэньи. Об этом сообщает пресс-служба закарпатской команды.

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По информации источника, 24-летний центральный нападающий, рост которого составляет 192 см, перебрался в Минай на правах свободного агента из Австрии. Последним место работы футболиста был РИД, выступающий в австрийской Бундеслиге. Нигериец является воспитанником академии известнейшего игрока Эммануеля Эменике и успел поиграть в австрийских ЛАСКе и SV Horn.

Сообщается, что форвард уже приступил к тренировкам и готовится к своему дебюту в УПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минай взорвал информпространство Украины, подписав скандального Артема Милевского. Теперь закарпатский коллектив может похвастаться довольно интересной парой нападающих.