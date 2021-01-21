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Минай в пару к Милевскому подписал огромного нигерийца

Минай в пару к Милевскому подписал огромного нигерийца
Обновлено 15:12 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ugochukwuoduenyi

Минай объявил о подписании высокорослого нигерийского форварда Угочукву Одуэньи. Об этом сообщает пресс-служба закарпатской команды.

Милевский рассказал о "монстре" в Минае (видео)

 
 
 
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Публикация от UO (@ugochukwuoduenyi)

По информации источника, 24-летний центральный нападающий, рост которого составляет 192 см, перебрался в Минай на правах свободного агента из Австрии. Последним место работы футболиста был РИД, выступающий в австрийской Бундеслиге. Нигериец является воспитанником академии известнейшего игрока Эммануеля Эменике и успел поиграть в австрийских ЛАСКе и SV Horn.

Сообщается, что форвард уже приступил к тренировкам и готовится к своему дебюту в УПЛ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Минай взорвал информпространство Украины, подписав скандального Артема Милевского. Теперь закарпатский коллектив может похвастаться довольно интересной парой нападающих. 

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Артем Милевский, Футбол, ФК Минай, Угочукву Одуэньи.
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