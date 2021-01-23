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Холанд забил рекордный дубль в дерби двух Боруссий (видео)

Холанд забил рекордный дубль в дерби двух Боруссий (видео)
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер Bundesliga_EN

В пятницу, 22 января, состоялся центральный матч 18-го тура Бундеслиги 2020/21 Боруссия М - Боруссия Д. Встреча, проходившая в Менхенгладбахе на стадионе "Боруссия Парк", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 4:2.

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В составе менхенгладбахцев голами отметились Рами Бенсебаини, Маркус Тюрам и дублем выстрелил Нико Эльведи. В составе гостей дубль на счету норвежца Эрлинга Холанда, который в этом поединке повторил рекорд результативности легенды Гамбурга и сборной ФРГ Уве Зеелера, забив 27 голов в своих первых 28 матчах немецкого первенства.

Блестящий дубль Холанда в матче с Боруссией М:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видеообзор матча Боруссия М - Боруссия Д:

Этот успех вывел Боруссию М (31 очко) на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, Боруссия Д (29 очков) - пятая. В следующем туре Жеребцы отправятся в гости к Унион Берлин (30.01.2021), а Шмели сыграют дома против Аугсбурга (30.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Нойер побил рекорд Оливера Кана в Бундеслиге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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