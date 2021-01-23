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Защитник года: в Индии футболист невероятным образом спас свою команду (видео)

Защитник года: в Индии футболист невероятным образом спас свою команду (видео)
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм hydfcofficial

В матче Индийской Суперлиги Хайдарабад - Одиша произошел интересный момент, который явно будет попадать в подборки лучших спасений сезона в исполнении полевых футболистов.

Сейв года: футболист в прыжке головой отбил мяч, спасая свои ворота (видео)

При счете 1:1 нападающий гостей принял мяч на левом фланге, после чего проник в чужую штрафную, обойдя нескольких защитников, и пробил с острого угла в створ ворот. Казалось, гол неминуем, однако на пути мяча стал фулбек Акаш Мишра, который в прыжке переправил круглого в перекладину. В итоге атака Одиши захлебнулась, а ловкий защитник стал героем встречи.

Видео суперсейва от защитника - в обзоре матча Хайдарабад - Одиша:

Ранее "Телеграф" рассказывал о суперсейвах украинского вратаря в матче с Барселоной.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 286

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Сейв, ФК Одиша, ФК Хайдарабад.
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