Защитник года: в Индии футболист невероятным образом спас свою команду (видео)

В матче Индийской Суперлиги Хайдарабад - Одиша произошел интересный момент, который явно будет попадать в подборки лучших спасений сезона в исполнении полевых футболистов.

При счете 1:1 нападающий гостей принял мяч на левом фланге, после чего проник в чужую штрафную, обойдя нескольких защитников, и пробил с острого угла в створ ворот. Казалось, гол неминуем, однако на пути мяча стал фулбек Акаш Мишра, который в прыжке переправил круглого в перекладину. В итоге атака Одиши захлебнулась, а ловкий защитник стал героем встречи.

Видео суперсейва от защитника - в обзоре матча Хайдарабад - Одиша:

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