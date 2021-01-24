Реал без Зидана разгромил Алавес (видео)

В субботу, 23 января, Реал проводил выездную встречу 20-го тура чемпионата Испании 2020/21 против Алавеса. Игра, проходившая на стадионе "Мендисорроса" в Витория-Гастейсе, завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4.

Начало погрому Алавеса положил Каземиро, забивший головой после подачи с углового. Дублем в составе мадридцев отметился Карим Бензема, а еще один гол за гостей оформил Эден Азар. На все это Алавес ответил лишь точным попаданием Хоселу. Главный тренер Реала Зинедин Зидан накануне заболел коронавирусом и не присутствовал на игре. В матче с Алавесом Королевским клубом руководил ассистент француза Давид Беттони.

Видео гола Каземиро:

Видео гола Бензема

Видео гола Азара

Видео гола Хоселу:

Видео второго гола Бензема:

Этот успех сохранил Реалу (40 очков) второе место в турнирной таблице испанской Примеры, Алавес (18 очков) - 17-й. В следующем туре Сливочные примут Леванте (30.01.2021), а Лисицы сыграют на выезде с Хетафе (31.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал с Луниным в составе с позором покинул Кубок Короля-2021.