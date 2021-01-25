"Челси" уволил Лэмпарда с поста главного тренера: кто может занять его место

Футбольный клуб "Челси" объявил об увольнении главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Об этом решении говорится на официальном сайте футбольного клуба.

42-летний англичанин возглавил "синих" летом 2019 года. В прошлом сезоне команда финишировала четвертой в АПЛ и вылетела на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне "Челси" занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ, а также обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с мадридским "Атлетико".

Как сообщил журналист Фабрицио в Twitter, бывший главный тренер ПСЖ Томас Тухель может стать главным кандидатом на замену Фрэнка Лэмпарда в "Челси".

Оказывается, руководство английского клуба неоднократно предлагало немецкому специалисту возглавить Челси. По мнению руководства, Тухелю удастся наладить контакты с соотечественниками Тимо Вернером и Каем Хаверцом.

При этом известно, что "Челси" не рассматривает кандидатуру бывшего тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

Как сообщал "Телеграф", об увольнении Тухеля из ПСЖ стало известно в конце декабря.