Бейл поучаствовал в разгроме представителя Чемпионшипа в Кубке Англии (видео)

В понедельник, 25 января, представитель Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) Уиком в рамках матча 1/16 финала Кубка Англии-2021 принимал Тоттенхэм. Встреча, проходившая на "Адамс Парк Стадиум", завершилась разгромной победой гостей со счетом 1:4.

Для хозяев поединок начался весьма неплохо. На 25-й минуте Фред Онединма открыл счет, однако затем на поле была лишь одна команда. Шпоры усилиями Гарета Бейла, Гаррина Уинкса и Танги Дембеле (дубль) довели счет до крупного и пробились в 1/8 финала КА.

В следующем раунде соревнований Тоттенхэм сыграет на выезде с Эвертоном (10.02.2021).

Ранее "Телегграф" сообщал, что лондонский коллектив размялся на полупрофессиональной команде в 1/32 финала Кубка Англии. А в своей последней игре в АПЛ Шпоры забили просто фантастический гол Шеффилду. Добавим, что на данный момент команда Жозе Моуринью идет пятой в национальном первенстве.