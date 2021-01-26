Украинский нападающий повторил гол Ярмоленко (видео)

Во вторник, 26 января, "Мехелен", за который выступает украинский нападающий Марьян Швед, проводил выездной поединок 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена". На счету украинца в этой встрече два гола, включая победный, а также ассист.

На 9-й минуте поединка Швед отдал голевую передачу на Сэнди Уолша, а на 26-й минуте форвард забил сам, изящно перебросив вратаря хозяев. Примечательно, что похожий гол недавно забил украинский хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в Кубке Англии. При счете 2:2 Марьян забил победный гол своей команды, расстреляв ворота соперников фактически с линии вратарской.

Видео ассиста Шведа:

Видео гола Шведа:

Видео второго гола Шведа:

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