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Украинский нападающий повторил гол Ярмоленко (видео)

Украинский нападающий повторил гол Ярмоленко (видео)
21:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер kvmechelen

Во вторник, 26 января, "Мехелен", за который выступает украинский нападающий Марьян Швед, проводил выездной поединок 22-го тура чемпионата Бельгии против "Васланд-Беверена". На счету украинца в этой встрече два гола, включая победный, а также ассист.

На 9-й минуте поединка Швед отдал голевую передачу на Сэнди Уолша, а на 26-й минуте форвард забил сам, изящно перебросив вратаря хозяев. Примечательно, что похожий гол недавно забил украинский хавбек "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в Кубке Англии. При счете 2:2 Марьян забил победный гол своей команды, расстреляв ворота соперников фактически с линии вратарской.

Видео ассиста Шведа:

Видео гола Шведа:

Видео второго гола Шведа:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинец Петряк оформил "гол+пас" в Венгрии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 412

Все по теме:

Бельгия, Футбол, Гол, Марьян Швед, ФК Мехелен.
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