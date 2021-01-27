"Арсенал" подписал звезду "Реала"

Атакующий полузащитник "Реала" и сборной Норвегии Мартин Эдегор продолжит свою карьеру в лондонском "Арсенале". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Сообщается, что 22-летний хавбек будет выступать в стане "Пушкарей" до конца сезона 2020/21. По информации СМИ, "Канониры" будут в полном объеме выплачивать футболисту зарплату, а главным доводом в этом переходе для Мартина стал личный звонок главного тренера Арсенала Микеля Артеты. Отмечается, что "Арсенал" не сможет выкупить футболиста, контракт которого со Сливочными длится до 30 июня 2023 года.

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Отметим, в этом сезоне звездный норвежец отыграл 9 матчей во всех турнирах и голевыми действиями не отмечался. Эдегор перебрался в "Реал" в юном возрасте в 2015 году. По информации transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €40 млн.

Специально для английских болельщиков Мартин объяснил, как правильно произносить его фамилию.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал добыл волевую победу над Саутгемптоном в АПЛ.