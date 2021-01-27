Скачать
Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)
"Аталанта" добыла волевую победу над "Лацио" в Кубке Италии, Малиновский забил гол (видео)
Назван 15-й соперник сборной Украины в 2021 году
Назван 15-й соперник сборной Украины в 2021 году
Велогонщицу не приняли в мужскую команду из-за откровенных фото
Велогонщицу не приняли в мужскую команду из-за откровенных фото
Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)
Ибрагимович и Лукаку едва не подрались в матче: названа причина (видео)

"Арсенал" подписал звезду "Реала"

"Арсенал" подписал звезду "Реала"
Обновлено 19:10 Сегодня Телеграф

Атакующий полузащитник "Реала" и сборной Норвегии Мартин Эдегор продолжит свою карьеру в лондонском "Арсенале". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Реал без Зидана разгромил Алавес (видео)

Сообщается, что 22-летний хавбек будет выступать в стане "Пушкарей" до конца сезона 2020/21. По информации СМИ, "Канониры" будут в полном объеме выплачивать футболисту зарплату, а главным доводом в этом переходе для Мартина стал личный звонок главного тренера Арсенала Микеля Артеты. Отмечается, что "Арсенал" не сможет выкупить футболиста, контракт которого со Сливочными длится до 30 июня 2023 года.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Arsenal Official (@arsenal)

Отметим, в этом сезоне звездный норвежец отыграл 9 матчей во всех турнирах и голевыми действиями не отмечался. Эдегор перебрался в "Реал" в юном возрасте в 2015 году. По информации transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в €40 млн.

Специально для английских болельщиков Мартин объяснил, как правильно произносить его фамилию.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Arsenal Official (@arsenal)

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал добыл волевую победу над Саутгемптоном в АПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 298

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Реал, Футбол, Мартин Эдегор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селезнев высказался о Ракицком и патриотизме (видео)
02 "Вест Хэм" Ярмоленко ворвался в топ-4 АПЛ: видеообзор матча с "Кристал Пэлас"
03 Ломаченко "вышел из матрицы" (Фото)
04 "Марьян, что ты делаешь?": украинский футболист удивил даже собственный клуб (видео)
05 "Одна серия "Футболиста" нам обошлась в $1000": откровенное интервью Дмитрия Поворознюка о сенсационном YouTube-проекте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь