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У "Шахтера" появился серьезный конкурент в борьбе за бразильскими талантами

У "Шахтера" появился серьезный конкурент в борьбе за бразильскими талантами
Обновлено 12:22 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер SoccerManager

У "Шахтера" появились серьезные конкуренты за талантливых бразильских футболистов Кайки и Метиньо. Об этом сообщает Globo Esporte.

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По информации источника, "Флуминенсе", которому принадлежат права на игроков, отклонил первоначальное предложение "Горняков" по 17-летнему центрфорварду Кайки в размере €5 млн (до €15 млн с учетом бонусов, - прим. ред.). Переговоры по нападающему с дончанами продолжаются. Однако на пути перехода игрока может стать "Манчестер Сити", который всерьез заинтересовался бразильцем и его партнером по команде полузащитником Метиньо. Правда, боссы МС рассматривают кандидатуру Кайки для приобретения в стан манкунианцев, а вот хавбека хотят для начала отправить в один из клубов City Football Group, которая владеет командами по всему миру, в том числе и "Горожанами".

Уточняется, что обоим игрокам по 17 лет, а потому они смогут перейти в европейский клуб только по достижении совершеннолетия. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский полузащитник Шахтера может оказаться в Серии А уже до конца января.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Манчестер Сити, Футбол, ФК Флуминенсе, Кайки, Метиньо.
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