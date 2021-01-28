У "Шахтера" появился серьезный конкурент в борьбе за бразильскими талантами

У "Шахтера" появились серьезные конкуренты за талантливых бразильских футболистов Кайки и Метиньо. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, "Флуминенсе", которому принадлежат права на игроков, отклонил первоначальное предложение "Горняков" по 17-летнему центрфорварду Кайки в размере €5 млн (до €15 млн с учетом бонусов, - прим. ред.). Переговоры по нападающему с дончанами продолжаются. Однако на пути перехода игрока может стать "Манчестер Сити", который всерьез заинтересовался бразильцем и его партнером по команде полузащитником Метиньо. Правда, боссы МС рассматривают кандидатуру Кайки для приобретения в стан манкунианцев, а вот хавбека хотят для начала отправить в один из клубов City Football Group, которая владеет командами по всему миру, в том числе и "Горожанами".

Уточняется, что обоим игрокам по 17 лет, а потому они смогут перейти в европейский клуб только по достижении совершеннолетия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский полузащитник Шахтера может оказаться в Серии А уже до конца января.