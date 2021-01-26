Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Селезнев отказался от двукратного повышения зарплаты ради рекорда в Украине
Селезнев отказался от двукратного повышения зарплаты ради рекорда в Украине
Динамо было против "дележки" стадиона с Шахтером
Динамо было против "дележки" стадиона с Шахтером
Девушка футболиста Шахтера засветилась в компании с Милевским (фото)
Девушка футболиста Шахтера засветилась в компании с Милевским (фото)
Селезнев рассказал о самой лютой пьянке в карьере (видео)
Селезнев рассказал о самой лютой пьянке в карьере (видео)

Как Роналду: защитник Шахтера забил блестящий гол со штрафного (видео)

Как Роналду: защитник Шахтера забил блестящий гол со штрафного (видео)
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Во вторник, 26 января, Шахтер провел свой очередной матч на турецком сборе. В поединке против представителя чемпионата Македонии - Силекса Горняки добыли разгромную победу со счетом 4:1. Один из красивейших мячей во встрече, которая проходила в Белеке в Regnum Sports Center, забил левый защитник дончан Виктор Корниенко.

Динамо было против "дележки" стадиона с Шахтером

Игра при дождливой погоде и порывистом ветре складывалась совсем нелогично. Македонцы неожиданно вышли вперед в первом тайме усилиями Тантуровски и удержали победный счет до перерыва. А во второй 45-минутке на поле была лишь одна команда. Шахтер сумел забить Силексу четыре безответных мяча. За Горняков отличились Алан Патрик, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Додо. В пресс-службе дончан выделили гол Корниенко, который тот забил прямым ударом со штрафного, делая разбег в стиле Криштиану Роналду.

Видео гола Корниенко:

Видеообзор матча Шахтер - Силекс:

"Я стараюсь отрабатывать штрафные удары. В игре была такая возможность: подошел, ударил и забил", - рассказал Корниенко после матча.

"Телеграф" напоминает, что ранее в Турции Шахтер сыграл вничью с болгарским Лудогорцем, а также не сумел переиграть польский Лех.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 306

Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, Виктор Корниенко, ФК Силекс.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Макгрегор на полгода отстранен от боев
02 Непобедимый Джойс раскрыл детали переговоров с Усиком
03 Виктор Коваленко на фоне слухов о переходе в Европу выдвинул Шахтеру ультиматум
04 Селезнев отказался от двукратного повышения зарплаты ради рекорда в Украине
05 Селезнев рассказал о самой лютой пьянке в карьере (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь