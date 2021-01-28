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Команда Яремчука пропустила супергол издали (видео)

Команда Яремчука пропустила супергол издали (видео)
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм facucolidio

В среду, 27 января, "Гент" в рамках матча 22-го тура чемпионата Бельгии принимал "Сент-Трюйден". Форвард гостей Факундо Колидио феноменальным ударом издали открыл счет во встрече.

В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)

На 23-й минуте поединка центральный нападающий Сент-Трюйдена и юношеской сборной Аргентины Колидио подхватил мяч в районе полукруга вблизи чужой штрафной и сильным ударом с лету переправил круглого под перекладину - вратарь "Буйволов" Болат даже не реагировал. "Гент" таки сравнял счет, забив гол в компенсированное время усилиями Дэниеля Шмидта. Отметим, в составе хозяев полный матч провел форвард сборной Украины Роман Яремчук, а защитник Игорь Пластун был заменен на 61-й минуте.

Видео гола Колидио - в обзоре матча "Гент" - "Сент-Трюйден":

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский нападающий сделал три голевых действия в матче чемпионата Бельгии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Бельгия, Футбол, Гол, ФК Сент-Трюйден, Факундо Колидио.
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