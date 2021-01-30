Камерунский нападающий забил два необычных гола в одном матче (видео)

В матче 23-го тура чемпионата Бельгии по футболу "Антверпен" - "Васланд-Беверен" камерунский нападающий гостей Дидье Ламкель Зе забил два невероятных гола.

На 18-й минуте поединка форвард пушечным выстрелом издали открыл счет - за ударом даже не успела телекамера. А на 57-й минуте нападающий невероятным по точности дальним ударом вывел свою команду вперед. В итоге поединок завершился победой "Антверпена" со счетом 3:2.

Красивый дубль Ламкеля Зе - в обзоре матча "Антверпен" - "Васланд-Беверен".

Отметим, в сезоне 2020/21 24-летний Дидье забил три гола и отдал одну результативную передачу в 9 поединках чемпионата Бельгии. Transfermarkt оценивает футболиста в €2 млн.

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