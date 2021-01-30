В Бельгии футболист опозорился, выбрасывая аут (видео)

В матче 22-го тура бельгийского первенства "Гент" украинца Романа Яремчука не сумел обыграть скромный "Сент-Трюйден" (1:1). Гости забили шикарный гол, однако встреча запомнилась одним интересным моментом.

Центральный защитник "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриз в одном из эпизодов матча так спешил выбросить аут, что сделал это не по правилам. В итоге рефери заметил это и отдал мяч "Генту".

На видео конфуза добавили известную музыку с титрами Directed by Robert B. Weide, которую часто используют, когда на кадрах нужно подчеркнуть немалую долю иронии:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видеообзор матча:

Примечательно, что вратарь "Сент-Трюйдена" исполним немыслимое уже в следующем матче.