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В Бельгии футболист опозорился, выбрасывая аут (видео)

В Бельгии футболист опозорился, выбрасывая аут (видео)
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

В матче 22-го тура бельгийского первенства "Гент" украинца Романа Яремчука не сумел обыграть скромный "Сент-Трюйден" (1:1). Гости забили шикарный гол, однако встреча запомнилась одним интересным моментом.

В Бельгии футболист забил феноменальный по красоте соло гол (видео)

Центральный защитник "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриз в одном из эпизодов матча так спешил выбросить аут, что сделал это не по правилам. В итоге рефери заметил это и отдал мяч "Генту".

На видео конфуза добавили известную музыку с титрами Directed by Robert B. Weide, которую часто используют, когда на кадрах нужно подчеркнуть немалую долю иронии:

 
 
 
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Публикация от Eleven Sports Belgium (@elevensportsbe)

Видеообзор матча:

Примечательно, что вратарь "Сент-Трюйдена" исполним немыслимое уже в следующем матче.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 192

Все по теме:

Бельгия, Футбол, ФК Гент, ФК Сент-Трюйден.
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