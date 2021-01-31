В Англии VAR отменил пенальти и гол из-за миллиметрового офсайда (видео)

В субботу, 30 января, "Саутгемптон" в рамках матча 21-го тура АПЛ сезона 2020/21 принимал "Астон Виллу". Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Мэрис", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. В поединке несколько раз рефери воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и принял после просмотра повторов неоднозначные решения.

Хозяева уже в дебюте встречи создали опасный момент, однако защитник гостей рукой остановил летящий в ворота мяч. Рефери удивил всех и после просмотра повтора не назначил 11-метровый удар. При счете 0:1 на 93-й минуте нападающий "Саутгемптона" забил гол, однако в этом моменте VAR обнаружил положение вне игры, хотя только рука форварда была за линией офсайда. В итоге бирмингемцы добыли три очка, а "Святые" остались ни с чем.

FT: Southampton 0 Aston Villa 1 pic.twitter.com/L8jPhd0syr — Simon Peach (@SimonPeach) January 30, 2021

Это поражение отбросило "Саутгемптон" (29 очков) на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Астон Вилла" (32 очка) - восьмая. В следующем туре "Святые" отправятся в гости к "Манчестер Юнайтед" (02.02.2021), а "Львы" примут "Вест Хэм" (03.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что центральный матч 21-го тура АПЛ завершился без голов.