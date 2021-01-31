Скачать
Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Барселона" отреагировала на слив данных о Месси
"Барселона" отреагировала на слив данных о Месси
Курьезный гол Левандовски - в обзоре матча "Бавария" - "Хоффенхайм" (видео)
Курьезный гол Левандовски - в обзоре матча "Бавария" - "Хоффенхайм" (видео)
Боец-дебютант вырубил соперника с одного удара (видео)
Боец-дебютант вырубил соперника с одного удара (видео)
Коваленко заметили в Италии, вскоре он подпишет контракт с "Аталантой"
Коваленко заметили в Италии, вскоре он подпишет контракт с "Аталантой"

В Англии VAR отменил пенальти и гол из-за миллиметрового офсайда (видео)

В Англии VAR отменил пенальти и гол из-за миллиметрового офсайда (видео)
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер southamptonfc

В субботу, 30 января, "Саутгемптон" в рамках матча 21-го тура АПЛ сезона 2020/21 принимал "Астон Виллу". Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Мэрис", завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. В поединке несколько раз рефери воспользовался системой видеопомощи арбитрам (VAR) и принял после просмотра повторов неоднозначные решения.

Зинченко помог "Ман Сити" обыграть последнюю команду АПЛ (видео)

Хозяева уже в дебюте встречи создали опасный момент, однако защитник гостей рукой остановил летящий в ворота мяч. Рефери удивил всех и после просмотра повтора не назначил 11-метровый удар. При счете 0:1 на 93-й минуте нападающий "Саутгемптона" забил гол, однако в этом моменте VAR обнаружил положение вне игры, хотя только рука форварда была за линией офсайда. В итоге бирмингемцы добыли три очка, а "Святые" остались ни с чем.

Это поражение отбросило "Саутгемптон" (29 очков) на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Астон Вилла" (32 очка) - восьмая. В следующем туре "Святые" отправятся в гости к "Манчестер Юнайтед" (02.02.2021), а "Львы" примут "Вест Хэм" (03.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что центральный матч 21-го тура АПЛ завершился без голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 755

Все по теме:

ФК Астон Вилла, Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ, VAR.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
02 Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)
03 Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)
04 "Динамо" после ошибки Бущана проиграло "Лудогорцу" в Турции (видео)
05 Зинченко помог "Ман Сити" обыграть последнюю команду АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь