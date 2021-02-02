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"Динамо" - ЦСКА 1948: видео онлайн-трансляция матча

"Динамо" - ЦСКА 1948: видео онлайн-трансляция матча
Обновлено 19:44 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В четверг, 4 февраля, киевское "Динамо" проведет свой третий матч на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Противостоять вице-чемпионам Украины будет ЦСКА 1948 (София). Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступная прямая видеотрансляция поединка.

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Прямая видеотрансляция товарищеского матча Динамо - ЦСКА 1948:

Справка: ЦСКА 1948 - футбольный клуб из столицы Болгарии (не путать с ЦСКА София), основанный в 2016 году. Сейчас команда выступает в Первой лиге (высший футбольный дивизион в Болгарии). По итогам 16-и туров ЦСКА 1948 занимает шестое место в турнирной таблице национального первенства, отставая от лидирующего "Лудогорца" на 15 очков.

Отметим, после этой игры у динамовцев в Турции запланировано еще два матча: против Шкендии (Северная Македония) и БАТЭ (Беларусь). Эти поединки пройдут 7 и 8 февраля соответственно.

"Телеграф" напоминает, что в своем первом матче на турецком сборе "Динамо" проиграло болгарскому "Лудогорцу", а во втором - обыграло "Динамо" (Тбилиси).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК ЦСКА 1948.
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