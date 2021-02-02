Красивый гол издали и два удаления: "Волки" загрызли "Арсенал" (видео)

Во вторник, 2 февраля, "Вулверхэмптон" в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Арсенал". Встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Игра для "Пушкарей" началась неплохо. В середине первого тайма Николя Пепе разобрался с несколькими защитниками в чужой штрафной, а затем переиграл Патрисиу в ближнем бою. В концовке тайма защитник лондонцев Давид Луис фолом последней надежды остановил нападающего "Волков", что вылилось в удаление центрбека и пенальти, который реализовал Рубен Невиш. А победный гол записал на свой счет Жоау Моутинью, феноменально пробивший издали. В меньшинстве "Арсенал" стал проваливаться в обороне куда чаще, что вылилось в еще одно удаление. На этот раз вратарь столичной команды Бернд Лено сыграл рукой за пределами штрафной площади.

Видео гола Пепе:

Видео удаления Давида Луиса:

Видео гола Невиша:

Видео удаления Лено:

Видео гола Моутинью:

Эта победа подняла "Вулверхэмптон" (26 очков) на 13-е место в турнирной таблице английского первенства, "Арсенал" (31 очко) - десятый. В следующем туре "Волки" примут "Лестер Сити" (07.02.2021), а "Канониры" сыграют на выезде с "Астон Виллой" (06.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральном матче 21-го тура АПЛ "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поделили очки.