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Красивый гол издали и два удаления: "Волки" загрызли "Арсенал" (видео)

Красивый гол издали и два удаления: "Волки" загрызли "Арсенал" (видео)
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер wolves

Во вторник, 2 февраля, "Вулверхэмптон" в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Арсенал". Встреча, проходившая на стадионе "Молинью", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

"Арсенал" подписал звезду "Реала"

Игра для "Пушкарей" началась неплохо. В середине первого тайма Николя Пепе разобрался с несколькими защитниками в чужой штрафной, а затем переиграл Патрисиу в ближнем бою. В концовке тайма защитник лондонцев Давид Луис фолом последней надежды остановил нападающего "Волков", что вылилось в удаление центрбека и пенальти, который реализовал Рубен Невиш. А победный гол записал на свой счет Жоау Моутинью, феноменально пробивший издали. В меньшинстве "Арсенал" стал проваливаться в обороне куда чаще, что вылилось в еще одно удаление. На этот раз вратарь столичной команды Бернд Лено сыграл рукой за пределами штрафной площади.

Видео гола Пепе:

Видео удаления Давида Луиса:

Видео гола Невиша:

Видео удаления Лено:

Видео гола Моутинью:

Эта победа подняла "Вулверхэмптон" (26 очков) на 13-е место в турнирной таблице английского первенства, "Арсенал" (31 очко) - десятый. В следующем туре "Волки" примут "Лестер Сити" (07.02.2021), а "Канониры" сыграют на выезде с "Астон Виллой" (06.02.2021). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральном матче 21-го тура АПЛ "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поделили очки

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон.
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