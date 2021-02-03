"Шахтер" не сумел обыграть команду УПЛ в Турции (видео)

В среду, 3 февраля, "Шахтер" провел свой второй поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. На этот раз "Горняки" встретились с командой УПЛ Мариуполем. Итоговый счет - 2:2.

Уже на четвертой минуте поединка Евгений Коноплянка проник в чужую штрафную, прошел защитника и точно пробил в нижний угол ворот. Приазовцы в начале второго тайма не только отыгрались но и вышли вперед. Сначала отметился Артем Бондаренко, замкнувший прострел слева, а затем Алексей Кащук реализовал пенальти. Чемпионы Украины отыгрались только на последней минуте встречи усилиями Фернандо, который головой сравнял счет после навеса партнера.

Напомним, по итогам первой части сезона УПЛ 2020/21 "Шахтер" (29 очков) идет вторым в турнирной таблице, а "Мариуполь" (16 очков) - девятый. Лидирует в первенстве "Динамо" (30 очков).

Отметим, 3 февраля в 15:00 дончане начнут свой второй спарринг за день. Противостоять команде Луиша Каштру будет "Слован". У нас на сайте будет доступен видеообзор этой встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в своем первом поединке на втором сборе в Турции Горняки не сумели забить гол "Црвене Звезде".