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"Шахтер" не сумел обыграть команду УПЛ в Турции (видео)

"Шахтер" не сумел обыграть команду УПЛ в Турции (видео)
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

В среду, 3 февраля, "Шахтер" провел свой второй поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции. На этот раз "Горняки" встретились с командой УПЛ Мариуполем. Итоговый счет - 2:2.

Уже на четвертой минуте поединка Евгений Коноплянка проник в чужую штрафную, прошел защитника и точно пробил в нижний угол ворот. Приазовцы в начале второго тайма не только отыгрались но и вышли вперед. Сначала отметился Артем Бондаренко, замкнувший прострел слева, а затем Алексей Кащук реализовал пенальти. Чемпионы Украины отыгрались только на последней минуте встречи усилиями Фернандо, который головой сравнял счет после навеса партнера.

Напомним, по итогам первой части сезона УПЛ 2020/21 "Шахтер" (29 очков) идет вторым в турнирной таблице, а "Мариуполь" (16 очков) - девятый. Лидирует в первенстве "Динамо" (30 очков).

Отметим, 3 февраля в 15:00 дончане начнут свой второй спарринг за день. Противостоять команде Луиша Каштру будет "Слован". У нас на сайте будет доступен видеообзор этой встречи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в своем первом поединке на втором сборе в Турции Горняки не сумели забить гол "Црвене Звезде".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Турция, ФК Шахтер, Футбол, ФК Мариуполь.
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