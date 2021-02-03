"Ман Сити" перед "Ливерпулем" упрочил свое лидерство в АПЛ (видео)

В среду, 3 февраля, "Манчестер Сити" в рамках матча 22-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 играл выездной поединок против "Бернли". Встреча, проходившая на стадионе "Терф Мур", завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Уже на третьей минуте бразильский форвард МС Габриэль Жезус оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в ворота головой. А на 38-й минуте Рахим Стерлинг успешно замкнул прострел Гюндогана справа, установив окончательный счет в игре. Украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко остался в запасе, но вышел на замену на 64-й минуте вместе Канселу.

Видео гола Жезуса:

Видео гола Стерлинга:

Полный обзор поединка в хорошем качестве появится здесь позднее.

Эта победа позволила "Ман Сити" (1-е место, 47 очков) оторваться от преследователей (у идущего вторым МЮ 44 очка, - прим. ред.) в турнирной таблице АПЛ, "Бернли" (22 очка) - 16-й. В следующем туре "Горожане" отправятся в гости к "Ливерпулю" (07.02.2021), а "Бордовые" примут "Брайтон "(06.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что МС в прошлом туре обыграл последнюю команду дивизиона.