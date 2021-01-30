"Он умеет играть в футбол": Гвардиола похвалил Зинченко

Левый защитник/полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко удостоился похвалы от главного тренера команды Хосепа Гвардиолы, который ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне матча с "Шеффилд Юнайтед".

По словам одного из лучших тренеров современности, Зинченко - очень умный футболист, который фактически не делает ошибок в обороне и играет на высшем уровне. Кроме того, наставник "Ман Сити" доволен прогрессом 24-летнего украинского хавбека за последние пару недель.

"Он умеет играть в футбол. Александр играет на хорошем уровне, особенно видна его последовательность. Украинец всегда тактически умен и обороняется так, что не делает ошибок. Он знает, что ему нужно делать, чтобы помочь центральным защитникам. За последние недели он сделал невероятный скачок вперед, сыграв на "Стэмфорд Бридж" и с "Юнайтед" на "Олд Траффорд". Зинченко играет на высоком уровне, и он хорош", - цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

В текущем сезоне Александр провел в составе "Горожан" 11 игр, в которых отметился одним ассистом.

"Телеграф" напоминает, что "Манчестер Сити" подходит к игре с "Шеффилдом" (30.01.2021) в качестве лидера АПЛ. В своей последней игре МС без шансов уничтожил "Вест Бромвич".