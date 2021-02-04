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Топ-клуб забыл заявить на еврокубки своего самого дорого футболиста в истории

Топ-клуб забыл заявить на еврокубки своего самого дорого футболиста в истории
Обновлено 14:18 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм sebastien.haller

"Аякс" допустил забавную ошибку при подачи заявки на Лигу Европы. Об этом сообщает BBC.

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Нидерландский суперклуб этой зимой приобрел у "Вест Хэма" форварда Себастьена Аллера за € 22,5 млн, что является рекордной покупкой в истории не только амстердамского коллектива, но и для нидерландского футбола в целом. При подаче заявки на плей-офф Лиги Европы 2020/21 "Аякс" умудрился по ошибке не заявить футболиста. Во вторник, 2 февраля, участники еврокубка должны были подать список из 25 футболистов, но места в нем для звездного новичка команды почему-то не нашлось.

"Мы работаем с Королевским футбольным союзом Нидерландов и УЕФА, чтобы понять, в какой момент все пошло не так", - заявил представитель команды.

Отметим, после своего перехода в "Аякс" 26-летний Аллер уже успел отметиться двумя забитыми голами. В 1/16 финала ЛЕ нидерландская команда сыграет с французским "Лиллем". Первый матч состоится 18 февраля, а ответный - 25 февраля. 

"Телеграф" напоминает, что перед своим уходом из "Вест Хэма" Себастьен забил шикарный гол в АПЛ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Лига Европы, ФК Аякс, Футбол, Себастьен Аллер.
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