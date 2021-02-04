"Челси" благодаря пенальти одолел "Тоттенхэм" в дерби Лондона (видео)

В четверг, 4 февраля, "Тоттенхэм" в рамках центрального матча 22-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Челси". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" завершилась со счетом 0:1 в пользу "гостей".

Единственный гол в игре записал на свой счет Жоржиньо, который на 24-й минуте реализовал 11-метровый удар. Пенальти был назначен за фол Эрика Дайера на Тимо Вернере.

Видео гола Жоржиньо:

Этот результат отбросил "Тоттенхэм" (33 очка) на 8-е место в турнирной таблице АПЛ, "Челси" (36 очков) - шестой. В следующем туре "Шпоры" примут "Вест Бромвич" (07.01.2021), а "Синие" отправятся в гости к "Шеффилд Юнайтед" (07.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 21-м туре АПЛ "Челси" впервые выиграл при Томасе Тухеле, "Тоттенхэм", в свою очередь, сенсационно проиграл "Брайтону" (1:0).