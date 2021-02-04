Скачать
Пятница, 05.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Усик заявил об "ограблении" Ломаченко в США (видео)
Усик заявил об "ограблении" Ломаченко в США (видео)
Цыганков забил потрясающий соло гол, но Динамо не сумело победить ЦСКА 1948 (видео)
Цыганков забил потрясающий соло гол, но Динамо не сумело победить ЦСКА 1948 (видео)
"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
Лопес послал Ломаченко, жаждущего реванш (видео)
Лопес послал Ломаченко, жаждущего реванш (видео)

"Челси" благодаря пенальти одолел "Тоттенхэм" в дерби Лондона (видео)

"Челси" благодаря пенальти одолел "Тоттенхэм" в дерби Лондона (видео)
Обновлено 23:52 Чт, 4 Февраль 2021 Телеграф Фото: Твиттер chelseafc

В четверг, 4 февраля, "Тоттенхэм" в рамках центрального матча 22-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Челси". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" завершилась со счетом 0:1 в пользу "гостей".

"Ливерпуль" прервал голевое молчание, размявшись на "Тоттенхэме" (видео)

Единственный гол в игре записал на свой счет Жоржиньо, который на 24-й минуте реализовал 11-метровый удар. Пенальти был назначен за фол Эрика Дайера на Тимо Вернере.

Видео гола Жоржиньо:

Этот результат отбросил "Тоттенхэм" (33 очка) на 8-е место в турнирной таблице АПЛ, "Челси" (36 очков) - шестой. В следующем туре "Шпоры" примут "Вест Бромвич" (07.01.2021), а "Синие" отправятся в гости к "Шеффилд Юнайтед" (07.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 21-м туре АПЛ "Челси" впервые выиграл при Томасе Тухеле, "Тоттенхэм", в свою очередь, сенсационно проиграл "Брайтону" (1:0).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 160

Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Челси, Футбол, АПЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Его не уважают": Усик высказался о президентстве Зеленского (видео)
02 "Олександр или Александр": Усик расставил все точки над "і" (видео)
03 "Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
04 Лопес послал Ломаченко, жаждущего реванш (видео)
05 "Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь