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"Челси" добыл первую победу при Тухеле (видео)

"Челси" добыл первую победу при Тухеле (видео)
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер ChelseaFC

В воскресенье, 31 января, "Челси" в рамках матча 21-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Бернли". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Таким образом, столичная команда добыла свою первую победу под руководством Томаса Тухеля.

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Оба свои гола "Синие" забили под занавес таймов. Открыл счет на 40-й минуте Сесар Аспиликуэта, с близкого расстояния поразивший ворота гостей. А заключительную точку в матче поставил Маркос Алонсо, который из пределов вратарской расстрелял ворота "Бернли" после передачи с левого фланга от Пулишича.

Видео гола Аспиликуэты:

Видео гола Маркоса Алонсо:

Эта победа вывела "Челси" (33 очка) на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, "Бернли" (22 очка) - 16-й. В следующем туре "Пенсионеры" сыграют в гостях с "Тоттенхэмом" (04.02.2021), а "Бордовые" примут "Манчестер Сити" (03.02.2021).

"Телеграф" напоминает, что в конце января "Челси" возглавил немецкий специалист Томас Тухель. В своем первом поединке под руководством нового тренера лондонцы допустили "осечку"

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Бернли.
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