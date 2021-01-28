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"Челси" с новым тренером не сумел обыграть "Вулверхэмптон" (видео)

"Челси" с новым тренером не сумел обыграть "Вулверхэмптон" (видео)
Обновлено 08:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер chelseafc

В среду, 27 января, "Челси", который на днях возглавил немецкий специалист Томас Тухель, в рамках 20-го тура чемпионата Англии 2020/21 принимал "Вулверхэмптон". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась ничьей со счетом 0:0.

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"Челси" владел инициативой по ходу игры, однако "Волки" нередко огрызались и создали убойнейший момент во втором тайме, в результате которого мяч угодил в перекладину ворот Менди. На все это "Пенсионеры" отвечали опасными ударами со средней дистанции, а также стандартами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Фрэнк Лэмпард был уволен с поста главного тренера "Челси" после того, как "Синие" проиграли "Лестер Сити". Тухель, в свою очередь, потерял работу в ПСЖ в конце декабря 2020 года. Вместо него парижский суперклуб назначил экс-тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Челси, Футбол, АПЛ, ФК Вулверхэмптон.
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