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"Челси" впервые возглавил немец

"Челси" впервые возглавил немец
Обновлено 20:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер chelseafc

Лондонский "Челси" объявил о подписании контракта с немецкий тренером Томасом Тухелем. Об этом сообщает пресс-служба Синих.

По информации источника, впервые в истории руководить "Пенсионерами" будет немецкий специалист. Сообщается, что наставник подписал с лондонцами контракт сроком на 18 месяцев с возможностью продления.

"Мы все очень уважаем работу Фрэнка Лэмпарда (бывший менеджер "Аристократов", уволенный накануне, - прим. ред.) и наследие, которое он создал в "Челси". В то же время мне не терпится познакомиться со своей новой командой и принять участие в самой захватывающей футбольной лиге. Я благодарен за то, что теперь стал частью семьи "Челси" - это потрясающе!", - цитирует Тухеля официальный сайт лондонской команды.

"Телеграф" напоминает, что в конце 2020 года ПСЖ ошарашил футбольную общественность, уволив Тухеля, а позднее наняв Маурисио Почеттино.

Ранее "Телеграф" сообщал, что одним из претендентов на пост главного тренера "Челси" являлся украинец Андрей Шевченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Челси, ФК ПСЖ, Футбол, АПЛ, Томас Тухель.
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