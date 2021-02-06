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Российский вратарь отправил футболиста "Порту" в больницу (видео)

Российский вратарь отправил футболиста "Порту" в больницу (видео)
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер pedrogva6

В матче 17-го тура чемпионата Португалии "Белененсеш" - "Порту" случился жесткий стык между вратарем хозяев Станиславом Крицюком и полузащитником Порту Нану.

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На 85-й минуте поединка кипер "Белененсеша", выходя из ворот, врезался с вингером, после чего тот без сознания рухнул на газон. В итоге на поле появилась машина скорой, которая отвезла футболиста в больницу. В госпитале у него диагностировали сотрясение головного мозга и травму спинного мозга. К слову, рефери не усмотрел в данном эпизоде нарушения правил, расценив его как игровой.

Видео жесткого стыка Крицюка и Нану:

Итогом встречи стала ничья со счетом 0:0. "Порту" (39 очков) идет вторым в турнирной таблице чемпионата Португалии, отставая от лидирующего "Спортинга" на шесть очков. "Белененсеш" (16 очков) - 13-й.

Видеообзор матча:

Ранее "Телеграф" сообщал, что форвард "Баварии" врезал вратарю ногой в голову.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 427

Все по теме:

ФК Порту, Футбол, НАНУ, ФК Белененсеш, Станислав Крицюк.
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