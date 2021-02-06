В Бельгии полевой футболист головой спас свои ворота после пушечного выстрела (видео)

В матче 23-го тура чемпионата Бельгии "Кортрейк" - "Шарлеруа" защитник хозяев спас свою команду от гола, подставившись под пушечный выстрел соперника.

При счете 0:3 в пользу гостей французский центральный защитник "Кортрейка" Люка Ружо не выключился из эпизода и спас своего вратаря, который неудачно вышел из ворот, от неминуемого гола. Мяч отскочил к форварду гостей и тот мощно пробил с близкого расстояния прямо в голову нашему герою. Несмотря на героизм Ружо, хозяева не сумели организовать камбэк и лишь забили гол престижа.

Видео сейва Ружо:

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Видеообзор матча "Кортрейк" - "Шарлеруа"

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