Кейн и Сон за четыре минуты расправились с "Вест Бромвичем" (видео)

В воскресенье, 7 февраля, "Тоттенхэм" в рамках матча 23-го тура чемпионата Англии принимал "Вест Бромвич". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Победу "Шпорам" принесли точные выстрелы Гарри Кейна и Сон Хын Мина, забитые на 54-й и 58-й минутах соответственно.

Видео гола Кейна:

Видео гола Сона:

Этот успех позволил "Тоттенхэму" (36 очков) подняться на 7-е место в турнирной таблице АПЛ, "Вест Бромвич" (12 очков) - предпоследний. В следующем туре "Шпоры" сыграют в гостя с "Манчестер Сити" (13.02.2021), а "Дрозды" примут "Манчестер Юнайтед" (14.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 22-м туре АПЛ "Тоттенхэм" в лондонском дерби проиграл "Челси".