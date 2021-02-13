Скачать
Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Свитолина разгромила Путинцеву на Australian Open (видео)
Свитолина разгромила Путинцеву на Australian Open (видео)
Названо имя следующего соперника Ломаченко (видео)
Названо имя следующего соперника Ломаченко (видео)
УПЛ возвращается: где и когда смотреть матчи 14 тура чемпионата Украины
УПЛ возвращается: где и когда смотреть матчи 14 тура чемпионата Украины
"Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира (видео)
"Бавария" выиграла Клубный чемпионат мира (видео)

"Заря" - "Десна": видео онлайн-трансляция матча

"Заря" - "Десна": видео онлайн-трансляция матча
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook desnafc

В субботу, 13 февраля, возобновляются матчи чемпионата Украины по футболу. Первыми на заснеженные поля страны выйдут футболисты "Зари" и "Десны". Центральный поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", начало встречи в 14:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотранлсяция игры.

"Пускай без маски, но с бутылкой водки": украинский тренер ждет возвращение болельщиков (видео)

Онлайн видеотрансляция матча "Заря" - "Десна":

"Телеграф" напоминает, что и "Заря", и "Десна" являются претендентами на медали в национальном первенстве. По итогам 13-и туров луганчане с 20 очками идут четвертыми в турнирной таблице УПЛ, а черниговцы - третьи с 23 баллами в активе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть все матчи 14-го тура чемпионата Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 136

Все по теме:

ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Десна.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Свитолина разгромила Путинцеву на Australian Open (видео)
02 Названо имя следующего соперника Ломаченко (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь