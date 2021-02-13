"Заря" - "Десна": видео онлайн-трансляция матча

В субботу, 13 февраля, возобновляются матчи чемпионата Украины по футболу. Первыми на заснеженные поля страны выйдут футболисты "Зари" и "Десны". Центральный поединок 14-го тура чемпионата Украины по футболу состоится в Запорожье на "Славутич-Арене", начало встречи в 14:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотранлсяция игры.

Онлайн видеотрансляция матча "Заря" - "Десна":

"Телеграф" напоминает, что и "Заря", и "Десна" являются претендентами на медали в национальном первенстве. По итогам 13-и туров луганчане с 20 очками идут четвертыми в турнирной таблице УПЛ, а черниговцы - третьи с 23 баллами в активе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть все матчи 14-го тура чемпионата Украины.