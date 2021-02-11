"Пускай без маски, но с бутылкой водки": украинский тренер ждет возвращение болельщиков (видео)

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался касательно карантинных ограничений, который запрещают болельщикам посещать стадионы. По мнению специалиста, без фанатов командам играть тяжело, ведь футбол создан для болельщиков.

"Бывало, приходишь на стадион, просишь, чтобы хоть кого-то пустили. Люди должны ходить на эмоциях, мы играем для них. А без людей мы играем для себя. В троллейбус, метро пускают. Там же закрытое пространство, а тут открытое. Посадите на расстоянии двух метров. Наденьте две маски, что там еще надо? Пускай без маски, но с бутылкой водки заходят. Продезинфицировался. Если и этого не будем делать, вообще не представляю. У нас и так люди приходят, чтобы где-то 100 грамм выпить, посидеть, расслабиться, чтобы убежать от жены, чтобы не гаркала. А им запрещают еще", - рассказал Максимов в комментарии для "Футбольного формата".

"Телеграф" напоминает, что по итогам первой половины сезона "Ворскла" идет на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего "Динамо" на 10 очков. В воскресенье, 14 февраля, полтавчане проведут свою первую официальную игру в 2021 году. Противостоять подопечным Юрия Максимова будет Рух.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в межсезонье в украинском футболе вспыхнул большой скандал, связанный с алкоголем. В "Колосе" без объяснения причины отчислили Евгения Селезнева, а нападающий считает, что его оговорили.