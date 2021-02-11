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"Пускай без маски, но с бутылкой водки": украинский тренер ждет возвращение болельщиков (видео)

"Пускай без маски, но с бутылкой водки": украинский тренер ждет возвращение болельщиков (видео)
Обновлено 16:19 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм fcvp.official

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов высказался касательно карантинных ограничений, который запрещают болельщикам посещать стадионы. По мнению специалиста, без фанатов командам играть тяжело, ведь футбол создан для болельщиков. 

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"Бывало, приходишь на стадион, просишь, чтобы хоть кого-то пустили. Люди должны ходить на эмоциях, мы играем для них. А без людей мы играем для себя. В троллейбус, метро пускают. Там же закрытое пространство, а тут открытое. Посадите на расстоянии двух метров. Наденьте две маски, что там еще надо? Пускай без маски, но с бутылкой водки заходят. Продезинфицировался. Если и этого не будем делать, вообще не представляю. У нас и так люди приходят, чтобы где-то 100 грамм выпить, посидеть, расслабиться, чтобы убежать от жены, чтобы не гаркала. А им запрещают еще", - рассказал Максимов в комментарии для "Футбольного формата".

"Телеграф" напоминает, что по итогам первой половины сезона "Ворскла" идет на пятой позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидирующего "Динамо" на 10 очков. В воскресенье, 14 февраля, полтавчане проведут свою первую официальную игру в 2021 году. Противостоять подопечным Юрия Максимова будет Рух.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в межсезонье в украинском футболе вспыхнул большой скандал, связанный с алкоголем. В "Колосе" без объяснения причины отчислили Евгения Селезнева, а нападающий считает, что его оговорили.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ворскла, Футбол, Юрий Максимов, УПЛ.
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