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"Едва не дошло до рукоприкладства": Кобин рассказал о конфликте Луческу с бразильцем (видео)

"Едва не дошло до рукоприкладства": Кобин рассказал о конфликте Луческу с бразильцем (видео)
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Главный тренер "Миная" Василий Кобин, который ранее защищал цвета "Шахтера", рассказал об одной конфликтной ситуации в стане донецкой команды. В одном из еврокубковых матчей в Португалии у тогда еще наставника Горняков Мирчи Луческу случился конфликт с бразильским полузащитником Дугласом Костой, который едва не перерос в драку в раздевалке.

"Если бразильцы и посылали Луческу, то делали это на португальском языке. Я лично такого никогда не слышал, чтобы кто-то в глаза посылал Мистера. Может, кто-то на эмоциях делал это, но если бы Луческу такое услышал, то такой игрок моментально оказался бы вне команды. В Португалии Дуглас Коста вышел на замену при ничейном счете. Мы выходили в хорошую контр-атаку и могли забить гол, однако Коста "обрезался" и пошла "ответочка", в результате которой мы пропустили гол. После матча Луческу в раздевалке в жесткой форме на португальском выругался на Дугласа. Они вспылили, и дело едва не дошло до рукоприкладства. Там присутствовали Томаш Хюбшман, Дарио Срна, Разван Рац и Александр Кучер - они быстренько решили тот конфликт. На следующий день они (Луческу и Коста) уже обнимались. Был конфликт на одну минуту", - рассказал Кобин в интервью SportArenaTV.

Сейчас Мирча Луческу возглавляет "Динамо", которое 13 февраля сыграет с "Олимпиком", а Дуглас Коста является игроком "Ювентуса", который выступает в "Баварии" на правах аренды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Минай" провернул неожиданный трансфер нападающего, который поможет Милевскому.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,394

Все по теме:

ФК Шахтер, Дуглас Коста, Мирча Луческу, Футбол, Василий Кобин.
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