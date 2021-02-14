В киевское "Динамо" возвращается легендарный бразилец (фото)

Бывший футболист "Динамо" бразилец Данило Силва рассказал, что получил новую должность в киевском клубе. По словам экс-защитника, он стал "представителем" вице-чемпионов Украины. Пока не понятно, чем конкретно будет заниматься в киевском клубе бразилец, однако Данило уже успел дать первый комментарий по этому поводу.

"Я хотел бы поблагодарить президента Игоря Суркиса за все доверие, которое он мне оказал, пригласив на эту новую роль представителя клуба. Спасибо за всю поддержку менеджеру Анатолию Волку. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад и помочь клубу своего сердца. Это была неделя ностальгии и радости, когда я мог снова быть в клубе, который я люблю, и видеть украинцев, которые так трудолюбивы. Настоящие воины и патриоты.", - написал Силва на своей страничке в Instagram.

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Напомним, Данило Силва выступал в киевскому клубе с 2010 по 2017 годы. За это время он успел выиграть с "Динамо" чемпионат Украины (дважды), Кубок Украины (дважды) и Суперкубок Украины. В УПЛ Силва провел 154 игры, забив три гола.

"Телеграф" напоминает, что Данило завершил карьеру в 2020 году. Последним клубом для бразильца стал "Лос-Анджелес", выступающий в МЛС.