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В киевское "Динамо" возвращается легендарный бразилец (фото)

В киевское "Динамо" возвращается легендарный бразилец (фото)
12:15 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм danilosilva6official

Бывший футболист "Динамо" бразилец Данило Силва рассказал, что получил новую должность в киевском клубе. По словам экс-защитника, он стал "представителем" вице-чемпионов Украины. Пока не понятно, чем конкретно будет заниматься в киевском клубе бразилец, однако Данило уже успел дать первый комментарий по этому поводу.

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"Я хотел бы поблагодарить президента Игоря Суркиса за все доверие, которое он мне оказал, пригласив на эту новую роль представителя клуба. Спасибо за всю поддержку менеджеру Анатолию Волку. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад и помочь клубу своего сердца. Это была неделя ностальгии и радости, когда я мог снова быть в клубе, который я люблю, и видеть украинцев, которые так трудолюбивы. Настоящие воины и патриоты.", - написал Силва на своей страничке в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Danilo Silva - Даніло Сільва (@danilosilva6official)

Напомним, Данило Силва выступал в киевскому клубе с 2010 по 2017 годы. За это время он успел выиграть с "Динамо" чемпионат Украины (дважды), Кубок Украины (дважды) и Суперкубок Украины. В УПЛ Силва провел 154 игры, забив три гола. 

"Телеграф" напоминает, что Данило завершил карьеру в 2020 году. Последним клубом для бразильца стал "Лос-Анджелес", выступающий в МЛС.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 577

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, Футбол, Данио Силва.
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