"Аталанта" с Малиновским вырвала победу у "Кальяри" на последней минуте (видео)

В воскресенье, 14 февраля, "Кальяри" в рамках матча 22-го тура чемпионата Италии 2020/21 принимал "Аталанту". Встреча, проходившая на стадионе Sardegna Arena, завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в игре бергамески забили на последней минуте усилиями Луиса Мурьеля, который обошел нескольких защитников хозяев и мощно пробил в ближний гол ворот Краньо. Отметим, украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский появился на поле на 85-й минуте, заменив Дувана Сапату, а Виктор Коваленко остался в запасе.

Это поражение оставило "Кальяри" (15 очков) на 18-м месте в турнирной таблице Серии А, "Аталанта" (40 очков) - седьмая. В следующем туре Сардинцы примут "Торино" (19.02.2021), а "Богиня" сыграет с "Наполи" (21.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 21-м туре чемпионата Италии "Аталанта" упустила победу над "Торино", выигрывая по ходу встречи со счетом 3:0.