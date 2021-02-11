"Аталанта" без украинцев разобралась с "Наполи" и пробилась в финал Кубка Италии (видео)

В среду, 10 февраля, "Аталанта" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 принимала "Наполи". Встреча, прошедшая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:1.

"Аталанта" владела преимуществом и закономерно воплотила его в голы. В первом тайме за бергамесков отметились Дуван Сапата и Маттео Пессина, а во втором итальянец с паса колумбийца оформил дубль. Гости усилиями Ирвинга Лосано забили гол престижа в начале второй 45-минутки.

Отметим, украинские полузащитники "Аталанты" Руслан Малиновский и Виктор Коваленко попали в заявку на игру, но остались в запасе.