"Аталанта" без украинцев разобралась с "Наполи" и пробилась в финал Кубка Италии (видео)

В среду, 10 февраля, "Аталанта" в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии-2021 принимала "Наполи". Встреча, прошедшая в Бергамо на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 3:1.
"Аталанта" владела преимуществом и закономерно воплотила его в голы. В первом тайме за бергамесков отметились Дуван Сапата и Маттео Пессина, а во втором итальянец с паса колумбийца оформил дубль. Гости усилиями Ирвинга Лосано забили гол престижа в начале второй 45-минутки.
Отметим, украинские полузащитники "Аталанты" Руслан Малиновский и Виктор Коваленко попали в заявку на игру, но остались в запасе.
"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Неаполе, команды голов не забивали. В четвертьфинале бергамески выбили "Лацио", а неаполитанцы переиграли "Специю" (4:2). В финале турнира "Богиня" сыграет с "Ювентусом". Решающий поединок Кубка Италии состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" и запланирован на конец мая.